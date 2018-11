Wien (www.fondscheck.de) - Sonja Laud übernimmt ab Januar 2019 den neu geschaffenen Posten des Deputy Chief Investment Officer (Deputy CIO) beim britischen Asset Manager Legal & General Investment Management (LGIM), so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Funktion werde Laud direkt an den Chefanlagestrategen Anton Eser berichten. Zusätzlich verstärke sich LGIM mit William Riley, der ab Januar neuer Head of Solutions werde und direkt an Laud berichte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...