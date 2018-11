Bei der Frauen-Union treffen die prominentesten Bewerber um den CDU-Parteivorsitz aufeinander. Thematisch orientieren sie sich am Publikum.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will auch im Fall ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden die Rolle der Frauen in der Partei stärken. "Es bedarf einer größeren Repräsentanz der Frauen in der Partei", sagte sie am Freitag beim ersten direkten Zusammentreffen der drei prominenten Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel.

Ein Frauenanteil von 26 Prozent in der Partei sei zu gering: "Ohne Frauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...