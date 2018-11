Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten Kurznews aus der Welt des Minings und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen Randgold Resources, Cameco, das Übernahmefieber, EMX Royalty, Beowulf Mining, Kinross Gold, Elektrobusse, Vale und viele mehr.

Übernahmenfreude hält an

Der Mining-Sektor bleibt im Übernahmefieber. Laut dem Beratungshaus EY stieg das Volumen der Mergers & Akquisitions im dritten Quartal um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 16,8 Mrd. Dollar an. Insgesamt wurde 115 Transaktionen angekündigt oder umgesetzt (+15%). Für das kommende Jahr erwartet EY weiter eine hohe Intensität, auch wenn die globalen Risiken zunähmen. So sagten 58 Prozent der befragten Mining-Manager, dass sie 2019 Expansionsziele im Auge haben. Über alle Sektoren lag dieser Wert bei 46 Prozent. Wir glauben, dass diese drei Unternehmen zu den heißesten Übernahmekandidaten gehören (mehr hier, hier und hier).

EU: Erstmals mehr als 100.000 Neuzulassungen von E-Autos

Laut Angaben des Herstellerverbands ACEA wurden in den ersten drei Quartalen 98.035 rein batteriebetriebene Fahrzeuge in der Europäischen Union zugelassen. Das sind 39,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit ist auch klar, dass 2018 erstmals die Marke von 100.000 Neuzulassungen von Elektroautos geknackt wird. Der größte Markt für Elektroautos war in den ersten drei Quartalen übrigens Deutschland mit 24.678 Neuzulassungen (+49,5%), dahinter folgt Frankreich (+7,8% auf 20.256).

Simbabwe will durch Mining kräftig wachsen

Simbabwes Mining-Minister Winston Chitando erwartet, dass die jährlichen Einnahmen durch den Export von Rohstoffen bis zum Jahr 2023 auf 12 Mrd. Dollar steigen. Im ersten Halbjahr 2018 hatte das Land rund 2,4 Mrd. Dollar an Einnahmen durch die Rohstoffindustrie ausgewiesen. Hauptwachstumstreiber soll die Produktion von Diamanten und Platin werden.

Uranpreise: Cameco sieht noch keinen Grund zum Optimismus

Cameco, der größte börsennotierte ...

