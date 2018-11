Walt Disney erwirbt Teil von 21st Century Fox (71,3 Mrd. USD-Deal) Bedingte behördliche Genehmigung der EU-Kartellbehörde erteilt Franchise-Portfolio von Disney zur Erweiterung neuer Blockbuster Akquisition könnte volatilen Umsatz aus Filmproduktion glätten Chart: Potenzieller Risikofaktor identifiziert

Walt Disney (DIS.US / ISIN: US2546871060) ist ein Unternehmen, das keiner Vorstellung bedarf, denn egal ob groß oder klein, jeder kennt Mickey Mouse. Doch das Unternehmen hat große Pläne und wird sein Franchise-Portfolio durch einem Multi-Milliarden-Dollar-Deal erweitern. Mit der bedingten Zustimmung einer der großen Kartellbehörden am Dienstag rückt der Abschluss immer näher. In dieser Analyse werden wir uns mit den Details dieser großen Akquisition sowie deren Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens befassen.

Walt Disney verzeichnete seit der Jahrtausendwende ein stabiles Umsatzwachstum mit nur zwei leichten Rückgängen in den Jahren 2008 und 2017. Darüber hinaus gelang es dem Unternehmen, seine Gewinnmarge in den letzten etwa zehn Jahren deutlich zu steigern. Quelle: Bloomberg, XTB Research Walt Disney gab am 14. Dezember 2017 einen 52,4 Mrd. USD schweren Deal zur Übernahme von 21st Century Fox (FOX.US /ISIN: US90130A1016) bekannt. Comcast (CMCSA.US / ISIN: US20030N1019) überbot Disney jedoch Mitte Juni 2018 mit einem Angebot in Höhe von 65 Mrd. USD. Das war der Beginn eines Bieterstreits zwischen den beiden Unternehmen. Dennoch war der Streit kurzlebig, da Walt Disney eine Woche später ein neues Angebot in Höhe von 71,3 Mrd. USD vorschlug und Comcast damit zum Aufgeben brachte. Später konzentrierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...