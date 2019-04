Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Walt Disney mit "Buy" und einem Kursziel von 142 US-Dollar in die Bewertung wieder aufgenommen. Daraus ergebe sich ein Gesamtrenditepotenzial von 28 Prozent, schrieb Analyst Drew Borst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Unterhaltungskonzern stehe am Vorabend einer neuen Ära. Die abgeschlossene milliardenschwere Übernahme von Fox und das näher rückende Debüt des Streaming-Dienstes Disney+ bedeuteten eine durchgreifende Veränderung des Geschäftsmodells./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 01:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

