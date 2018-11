Mainz (ots) - Woche 46/18 Samstag, 10.11.



5.25 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018



6.10 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017



6.55 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017



7.40 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015



8.25 Mein Land, Dein Land Crystal Meth - Wie die Droge Schulhöfe verseucht Deutschland 2017



8.55 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution



9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.40 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014



10.25 Senioren hinter Gittern Deutschland 2018



11.10 Überführt - der Bankräuber Siegfried Massat mit Joe Bausch



11.55 Mörderjagd Die Frage der Schuld



12.40 Mörderjagd Der Doppelmord von Beziers



13.25 Mörderjagd Mord ohne Leiche



14.10 Mörderjagd Tod in San Francisco



14.55 Mörderjagd Eine gefährliche Familie



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.40 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016



23.10 Mördern auf der Spur Hartnäckige Kommissare Deutschland 2016



23.40 Mördern auf der Spur Die Blutspur Deutschland 2016



0.05 Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.40 Inside The Criminal Mind Sektenführer



4.25 Inside The Criminal Mind Kidnapper







Woche 46/18 Sonntag, 11.11.



5.10 heute-show



5.45 Essen vom Fließband In der Pastafabrik



6.30 Essen vom Fließband In der Saucenfabrik



7.15 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018



7.55 Firmen am Abgrund: Lego - Das Baustein-Imperium



8.40 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende



9.25 Die Nintendo-Story



9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.55 Herrenmenschen für den Kaiser "Ober Ost" - die vergessene Kolonie Deutschland 2016



10.40 Geheimnisse der Weimarer Republik 1918-1923: Schwierige Geburt Deutschland 2015



11.25 Geheimnisse der Weimarer Republik 1924-1929: Schöner Schein Deutschland 2015



12.05 Geheimnisse der Weimarer Republik 1929-1933: Der Weg in den Abgrund Deutschland 2015



12.55 ZDF-History Stimmen aus der Hölle - Verdun 1916 Deutschland 2016



13.35 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014



14.25 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014 15.10 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch Deutschland 2014



15.55 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017



16.40 Spuren des Krieges Die Westfront 1914-1918 Frankreich 2014 17.25 ZDFzeit Weltenbrand Sündenfall



18.10 ZDFzeit Weltenbrand Fegefeuer



18.55 ZDFzeit Weltenbrand Völkerschlacht



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017



22.25 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017



23.10 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017



23.50 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017



0.35 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 2017



1.20 Komplizen des Bösen 1939-1942: Heydrich und der Holocaust Deutschland 2017



2.05 Komplizen des Bösen 1942-1944: Der totale Krieg Deutschland 2017



2.50 Komplizen des Bösen 1944-1945: Verbrannte Erde Deutschland 2017



3.30 Komplizen des Bösen 1945: Das Ende Deutschland 2017



Woche 46/18 Montag, 12.11.



8.02 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 Panzer, Schrott und harte Kerle Deutschland 2015



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.20 Mörderjagd Der Doppelmord von Beziers



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.50 Schick nach Plan Die bunte Modewelt der DDR Deutschland 2017



14.35 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017



15.20 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017



16.05 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014



16.50 ZDF-History Geheimakte Honecker Deutschland 2013



17.35 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015



18.20 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018



23.10 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



23.55 ZDF-History Die Royals und die Nazis Deutschland 2018



0.40 heute journal



1.05 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015



1.50 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015



2.35 Mysterien des Weltalls Gibt es ein Schattenuniversum? Mit Morgan Freeman USA 2014



3.20 Mysterien des Weltalls Wann begann die Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2014



4.05 Mysterien des Weltalls Sind wir allein? Mit Morgan Freeman USA 2010



4.50 Mysterien des Weltalls Warum lügen wir? Mit Morgan Freeman USA 2015







