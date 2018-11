Papenburg (ots) -



Bertram Koch wird neuer Geschäftsführer der ND Coatings GmbH. Er übernimmt die Führung des Unternehmens von Manfred Ossevorth, der das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahre 2010 zu einem sehr erfolgreichen strategischen Partner der MEYER WERFT entwickelt hat. Bertram Koch, der bisher als Betriebsleiter im Unternehmen tätig war, wird bereits ab dem 01.12.2018 die Firmenleitung übernehmen. Manfred Ossevorth, der seit dem Frühjahr dieses Jahres zusätzlich die Geschäftsführung der NEPTUN WERFT in Rostock/Warnemünde übernommen hatte, wird sich damit voll und ganz auf den Bau der sehr komplexen schwimmenden Maschinenraummodule für die Kreuzfahrtschiffe der MEYER WERFT und MEYER TURKU sowie den Bau von Binnenkreuzfahrtschiffen konzentrieren können.



Die ND Coatings GmbH ist im Bereich Korrosionsschutz und Oberflächenbearbeitung im Schiffbau tätig. Isolierungen sind ein weiterer wichtiger Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens. So gehören die Feuer- und die Wärmeisolierung ebenso zum Portfolio wie die Schallschutzisolierung.



Als Schiffbauzulieferer ist ND Coatings ein strategisch wichtiger Partner der MEYER WERFT und beschäftigt heute 90 eigene Mitarbeiter. 2018 wurde das Unternehmen mit dem Green Award 2018 für die deutliche Reduzierung von Lösungsmitteln ausgezeichnet. Zudem wurde ND Coatings nach dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Eine weitere Zertifizierung erreichte das Unternehmen im Bereich Arbeitssicherheit.



Pressekontakt: ND Coatings GmbH Kai Betker www.nd-coatings.de kai.betker@nd-coatings.de