BERLIN (Dow Jones)--Der Startup-Bundesverband muss sich einen neuen Chef suchen. Präsident Florian Nöll kündigte am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung an, den Verband nur noch ein Jahr bis November 2019 zu führen. Bei den dann anstehen Wahlen wird er nicht wieder für die Spitze kandidieren.

Nöll hatte das Sprachrohr der Gründer vor sechs Jahren gegründet und war seit 2013 dessen Vorsitzender. "Auch, wenn es mir schwerfallen wird, ist es der richtige Zeitpunkt", erklärte er. Heute hat der Bundesverband Deutsche Startups 800 Mitgliedsunternehmen. Nöll ist in der CDU politisch eng verdrahtet. Vor zwei Jahren wollte er für die Partei in das Berliner Abgeordnetenhaus einziehen, scheiterte aber in einem Wahlkreis.

November 09, 2018

