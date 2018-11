Zürich (ots) - Heute hat in Zürich zwischen den Gewerkschaften und

dem Schweizerischen Baumeisterverband SBV die 18. Verhandlungsrunde

stattgefunden. Die Baumeister haben ihre Bereitschaft bekräftigt, die

Frührente Bau ab sofort zu sanieren. Die Baumeister haben bestätigt,

die dazu notwendigen höheren Arbeitnehmerbeiträge zu 100% mit

Lohnerhöhungen zu kompensieren. Weitere Hauptthemen waren

Verbesserungen im LMV wie Vereinfachungen und Flexibilisierungen bei

der Arbeitszeit sowie der Lohn. Die Verhandlungen verliefen aus Sicht

des SBV in einem konstruktiven und positiven Klima.



Der SBV hat sich heute an der Verhandlungsrunde offen gezeigt,

weitere Lohnerhöhungen im Rahmen der aktuellen wirtschaftlichen

Möglichkeiten im Bauhauptgewerbe zu sprechen, wenn gemeinsam

Verbesserungen im LMV erzielt werden können. Verschiedene mögliche

Lösungswege wurden an den heutigen Verhandlungen ausgelotet, die der

SBV nun in den zuständigen Entscheidgremien präsentiert. Die nächste

Delegiertenversammlung, das oberste Organ des SBV, findet bereits am

14. und 15. November 2018 statt. Die nächste Verhandlungsrunde

zwischen Baumeister und Gewerkschaften ist auf den 28. November 2018

angesetzt.



Die Baumeister sind sehr an einem neuen LMV per Januar 2019

interessiert. Doch ein LMV hat seinen Wert nur, wenn er auch

eingehalten wird. Welche Bedeutung die Gewerkschaften dem LMV

zumessen, wird sich in den kommenden Tagen über die Einhaltung der

Friedenspflicht und die Respektierung der Arbeitssicherheit durch

Gewerkschafter auf Baustellen zeigen.



