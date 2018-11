Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach der jüngsten Gewinnwarnung von 23 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es sei nun schon die zweite Gewinnwarnung des Industriekonzerns in diesem Jahr, hob Analystin Wan Nurhayati in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. Sie bleibe aber bei ihrem Anlageurteil. Mögliche kurstreibende Hoffnungen auf eine bald einfachere Unternehmensstruktur infolge einer Aufspaltung würden von dem schwächeren Konzernausblick in Schach gehalten./ck/tos Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

