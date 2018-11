Start-ups konkurrieren im Rahmen der "Comet Competition" um über 1,5 Millionen USD Barfinanzierung für den Markteintritt; die Gewinner werden auf dem Ingram Micro Cloud Summit 2019 vorgestellt

Ingram Micro Inc. kündigte heute die "Comet Competition" an, ein öffentlicher Wettbewerb für Software-Entwickler, der von Ingram Micro Cloud finanziert und vom Start-up-Accelerator MassChallenge durchgeführt wird. Durch den Wettbewerb soll die nächste Generation von Business-to-Business-Software-Innovatoren entdeckt, finanziert und auf dem Markt etabliert werden. Die Comet Competition wird 12 unabhängige Software-Hersteller (Independent Software Vendor, ISV) durch Wettbewerbe in Boston, Austin und Tel Aviv auszeichnen und ihnen eine entscheidende Barfinanzierung für den Markteintritt von insgesamt über 1,5 Millionen USD zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird die branchenführende Position von Ingram Micro Cloud genutzt, um die Übernahme dieser Technologien innerhalb der IT- und Service Provider-Kanäle zu fördern.

Die Comet Competition ist der einzige Wettbewerb für Start-ups, der nicht nur spezifisch auf den IT-Kanal ausgerichtet ist, sondern auch B2B ISVs mit ihrer Technologie zum kommerziellen Erfolg verhelfen möchte.

"Unser Ziel ist es, uns im Spitzenfeld der Technologie zu bewegen, und ISVs sind die Grundlage der digitalen Wirtschaft", so Nimesh Davé, Executive Vice President von Ingram Micro Cloud. "Durch unsere Partnerschaft mit MassChallenge, der Start-up-freundlichste Accelerator der Branche, können wir ISVs auf der ganzen Welt eine Wettbewerbsmöglichkeit bieten, um im Rahmen unserer ISV-Initiative und als Teil unseres branchenführenden Ingram Micro Cloud Marketplace ins Mainstream-Geschäft einzusteigen."

MassChallenge ist ein nicht Gewinn orientierter globaler Accelerator, dessen Fokus auf der Förderung gewichtiger Start-ups in der frühen Entwicklungsphase ohne Kostenaufwand und ohne Vergabe von Eigenkapital liegt. Das Programm des Unternehmens umschließt über 1.500 Alumni-Start-ups, darunter Ginkgo Bioworks, Flywire, Localytics und Toro. Durch die Zusammenarbeit mit Ingram Micro dehnt MassChallenge seine Tätigkeit auf die High-Tech-Industry aus und zieht Talente sowie Technologie der jetzt aufstrebenden B2B-Start-ups an.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Ingram Micro, um weltweit die vielversprechendsten B2B-Start-ups zu identifizieren und zu honorieren", so John Harthorne, Gründer und CEO von MassChallenge. "Durch Nutzung unseres bewährten Community-gesteuerten Ansatzes, bietet die Comet Competition Start-ups eine unglaubliche Möglichkeit, um ihr Wachstum gemeinsam mit einem zukunftsorientierten Partner wie Ingram Micro zu skalieren."

Für eine erfolgreiche Teilnahme an der Comet Competition von Ingram Micro werden ISV-Bewerber anhand verschiedener Kriterien bewertet, wie z. B. Zukunftsvision, Potenzial im Kanal und Bereitschaft des Ökosystems. Die Gewinner werden von einer Gruppe ausgewiesener Ingenieure, Führungskräfte und Influencern der Branche gewählt, wobei jedoch alle Bewerber qualifiziertes Feedback erhalten. Bewerbungen werden ab sofort auf apply.masschallenge.org/comet entgegengenommen.

"Skalieren ist eine der größten Herausforderungen, denen ISVs heute gegenüberstehen", so Mathias Bjorkholm, CEO von Pickit, eine neue und innovative Lösung für leichteren Zugriff auf Stockfotografie. "Dieser neue Wettbewerb von Ingram Micro Cloud und MassChallenge stellt eine einmalige Gelegenheit für ISVs dar. Dank der Investitionen, die Ingram Micro in seine einfache Onboarding-Technologie bzw. in Programme wie dieses getätigt hat, haben wir nun die Möglichkeit, ein integriertes Ökosystem anzuzapfen und umgehend mit der Skalierung zu beginnen. Wir sind alle dabei."

MassChallenge soll gemeinsam mit Ingram Micro auf dem anstehenden Ingram Micro Cloud Summit 2019 auftreten, der vom 11. bis 13. März in San Diego, Kalifornien, stattfindet, um die regionalen Finalisten vorzustellen und einen globalen Sieger zu wählen. Weitere Informationen, einschließlich der Frühanmeldung, finden Sie hier: https://www.ingrammicrocloudsummit.com.

Ingram Micro hat sich als schnellster Marktzugang für ISVs bewährt, die ihre SaaS- oder IaaS-basierten Unternehmen ausbauen und skalieren möchten. Sobald ISVs in den Ingram Micro Cloud Marketplace aufgenommen werden, können diese ihre Lösungen für Kanalpartner und die Kunden, die in über 50 globalen Märkten, einschließlich China, betreut werden, schnell skalieren, bewerben, verkaufen und bereitstellen. Weitere Informationen zu den ISV-Programmen von Ingram Micro sind hier verfügbar.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen oder eine Bewerbung für den Wettbewerb (Anmeldefrist: 4. Dezember 2018): apply.masschallenge.org/comet.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Comet@ingrammicro.com.

Über Ingram Micro Cloud

Bei Ingram Micro Cloud wird die Cloud nicht einfach als eine einzelne Technologie betrachtet, sondern als eine fundamentale Plattform zur Ausführung und Förderung einer ganz neuen Art der Geschäftsabwicklung. Durch Nutzung unserer Plattformen und unseres Ökosystems, können Cloud Services Anbieter, Telekomfirmen, Wiederverkäufer und Unternehmen sich schnell transformieren und innerhalb von Minuten ohne große Investition eingerichtet und startklar sein. Unser Portfolio umfasst Sicherheitsprüfungen, Kommunikation und Zusammenarbeit, Geschäftsanwendungen, Cloud-Management-Services und Infrastrukturlösungen mit denen Kunden den gesamten Lebenszyklus von Cloud- und Digitalservices, Infrastruktur und IoT-Abonnements finanzieren und verwalten können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.IngramMicroCloud.com.

Über Ingram Micro Inc.

Ingram Micro hilft Unternehmen bei "Realize the Promise of Technology". Es bietet ein volles Spektrum an globaler Technologie und Lieferketten-Services für Unternehmen rund um die Welt. Tiefgehende Expertise in Technologielösungen, Mobilität, Cloud und Lieferkettenlösungen lassen seine Geschäftspartner effizient und erfolgreich in den von ihnen belieferten Märkten tätig werden. Einmalige Agilität, tiefgehende Markteinblicke und Vertrauen und Zuverlässigkeit, die von Jahrzehnten bewährter Beziehungen herrühren, heben Ingram Micro von Mitbewerbern ab. Mehr finden Sie unter www.ingrammicro.com.

Über MassChallenge

MassChallenge ist ein globales Netzwerk von Zero-Equity-Start-up-Accelerators. MassChallenge, mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und Niederlassungen in Boston, Israel, Mexiko, Rhode Island, der Schweiz, Texas und dem Vereinigten Königreich, hat sich der Stärkung des globalen Innovations-Ökosystems durch die branchenweite und weltweite Unterstützung von Start-ups mit großem Potenzial verschrieben. Bisher haben über 1.500 Alumni-Start-ups von MassChallenge Mittel in Höhe von mehr als 3 Milliarden USD aufgebracht, über 2 Milliarden USD Umsatz erwirtschaftet und insgesamt über 80.000 Arbeitsplätze eingerichtet. Weitere Informationen zu MassChallenge finden Sie auf www.masschallenge.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

