Blackstone Resources AG (SWX: BLS; STU: 4BR, FRA: 4BR, BEB: 4BR) ("Blackstone") hat der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben, dass Herr U. Ernst, VR-Präsident und CEO, seit Juli 2018 total 53'624 Aktien zu einem Durchschnittspreis von CHF 7.52 erworben hat. Herr Ernst ist ein bedeutender Aktionär der Blackstone Resources AG.

Er führt aus: "Ich habe grosses Vertrauen in die Vision die wir bei Blackstone Resources AG haben. Das ist der Grund, warum ich weiterhin meine privaten Mittel investiere, da ich glaube, dass die Aktie der Blackstone Resources AG unterbewertet ist. Ich bin überzeugt, dass eines Tages alle Autos elektrisch angetrieben sein werden und die erneuerbare Energie dauerhaft etabliert sein wird.

Um diese Vision zu verwirklichen werden grosse Mengen an Batteriemetalle notwendig sein, zusammen mit verbesserter Batterie-Technologie. Das ist das Gebiet auf dem Blackstone Resources AG investiert, das ist der Grund weshalb ich auch persönlich investiere."

Blackstone Resources AG

Blackstone Resources AG ist eine schweizerische Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, die sich auf den Bereich Primärmetalle für den Batteriemarkt konzentriert. Darüber hinaus errichtet, entwickelt und betreibt sie Raffinerien für Gold und Batteriemetalle. Sie bietet direkte Beteiligungen an richtungweisenden Batteriemetalle an, da aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen grosse Mengen dieser Metalle wie Kobalt, Molybdän, Graphit und Lithium benötigt werden. Blackstone Resources hat zudem ein Forschungsprogramm über neue Batterietechnologie gestartet.

