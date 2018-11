Mannheimer Morgen über die Fusion von Kaufhof und Karstadt Überschrift: Abstimmung per Zeigefinger Erst dieser Tage hat es die Mannheimer Modekette Trendfabrik erwischt. Zu wenige Kunden kamen in die Filialen, um dort Kleidung einzukaufen - die Insolvenz folgte beinahe zwangsläufig. Dieselbe Erfahrung wie die Trendfabrik macht der gesamte stationäre Handel: Die Kundschaft bestellt immer häufiger im Internet, es ist eine Abstimmung mit den Zeigefingern - Einkaufen per Mausklick ist unkompliziert und bequem. Auch dem bald aus Kaufhof und Karstadt fusionierten neuen Warenhausriesen wird der Wettbewerbswind scharf ins Gesicht wehen. Bislang haben beide Unternehmen allerdings kein wirklich schlüssiges Konzept für ein erfolgreiches Comeback ihrer innenstädtischen Warenhäuser vorgelegt. Stattdessen ruhen die Hoffnungen wie stets bei großen Zusammenschlüssen auf Synergien - die erfahrungsgemäß meist auf Kosten der Belegschaft gehen. Kaufhof und Karstadt kann man das Beste für ihre gemeinsame Zukunft wünschen. Zu befürchten ist allerdings eher, dass die Abstimmung per Zeigefinger mit einem Aus für klassische Warenhäuser endet. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2018 12:04 ET (17:04 GMT)