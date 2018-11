Angesichts einer negativen internationalen Börsenlandschaft haben sich auch Osteuropas wichtigste Aktienmärkte mehrheitlich mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Lediglich die Börse in Tschechien schloss im Plus. Der russische RTS-Index verlor satte 2,93 Prozent auf 1121,38 Punkte.

In Warschau fiel der Wig-30 um 1,53 Prozent auf 2530,73 Punkte. Der breiter gefasste WIG verlor 1,27 Prozent auf 56 924,39 Zähler. Vor allem Werte aus dem Finanzbereich standen auf den Verkaufslisten der Anleger weit oben. Die Papiere der Alior Bank büßten 6,2 Prozent an Kurswert ein. Bank Zachodni rutschten 4,5 Prozent tiefer. Die Titel der führenden polnischen Bank PKO verbilligten sich um ein Prozent. Gegen den schwachen Trend konnten sich hingegen PKN Orlen stemmen. Die Aktien des größten polnischen Ölunternehmens gewannen 2,6 Prozent an Wert.

Der ungarische Leitindex Bux büßte 0,33 Prozent auf 38 586,63 Punkte ein. Auf Wochensicht schaffte der BUX aber einen starken Wochengewinn von fast vier Prozent. Auf Unternehmensebene standen die Aktien der OTP Bank nach Quartalszahlen im Fokus. Das Finanzhaus verbuchte einen gesunden Gewinnanstieg. Dass die Papiere dennoch um 1,3 Prozent nachgaben, begründeten Börsianer mit Gewinnmitnahmen. Die Titel hatten im Vorfeld der Ergebnispräsentation deutlich zugelegt. In Summe konnten die OTP-Titel ein Wochenplus von fast acht Prozent einstreichen. Unter den weiteren Schwergewichten verbuchten die Aktien von MOL ein Plus von 0,85 Prozent. Die Pharmaaktie Gedeon Richter ermäßigte sich um 0,6 Prozent.

Der Prager Leitindex PX rückte um um 0,29 Prozent auf 1089,08 Punkte vor. Beflügelt wurde der PX vor allem von den Kurszuwächsen im Finanzbereich. Die Aktionäre der Moneta Money Bank konnten sich über ein sattes Plus von 1,8 Prozent freuen und Komercni Banka verteuerten sich um 1,3 Prozent. Die Papiere der österreichischen Ersten Group verbuchten einen etwas moderateren Aufschlag von 0,3 Prozent. Die Telekomaktie O2 C.R. büßte hingegen 2 Prozent ein./ste/APA/edh/tos

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

