Im "Schuppen 52" in Hamburg findet vom 17.11.2018 bis 18.11.2018 die eat&STYLE statt! Schlemmen, einkaufen und die aktuellen Trends rund ums Kochen und Dekorieren entdecken - das alles ist auf der eat&STYLE in der norddeutschen Hafenstadt möglich. Und wir von "Lamm. Das musst du probieren" werfen hier auch zum ersten Mal unseren Anker und sind in Hamburg dabei!



Nach einer erfolgreichen Präsentation auf der Münchner eat&STYLE Anfang November ist "Lamm. Das musst du probieren" nun auch auf dem gleichnamigen Foodfestival in Hamburg dabei. Lammgerichte schnell und unkompliziert zubereiten? Aber klar doch! Otto-Gourmet-Koch Stefan Schneider präsentiert hier live am Stand D59, wie einfach und vielseitig sich Lammfleisch in die alltägliche Küche deutscher Haushalte integrieren lässt. Er zeigt verschiedene Kreationen des zarten Fleisches und steht den Besuchern der eat&STYLE dabei für Fragen als kompetenter Ansprechpartner aus der Profiküche zur Verfügung. Und wie lassen sich die neugierigen Gäste am besten vom leckeren Geschmack überzeugen? Die frisch zubereiteten Lammgerichte dürfen selbstverständlich direkt am Stand probiert werden!



Die von der EU mitfinanzierte Aufklärungs- und Informationskampagne "Lamm. Das musst du probieren" hat es sich zum Ziel gesetzt, europäisches Lammfleisch in das Bewusstsein junger Verbraucher zu rufen. Europäisches Lammfleisch ist lecker, einfach zuzubereiten und es stammt aus einer nachhaltigen Schafzucht. Mit diesen Kernbotschaften möchten die Wirtschaftsverbände AHDB aus Großbritannien, Bord Bia aus Irland und Interbev aus Frankreich junge Verbraucher von europäischem Lammfleisch überzeugen. Wer jetzt schon auf der Suche nach Inspirationen ist, findet diese auf unserer Website unter www.probierlamm.de



Die Besucher auf der eat&STYLE in Hamburg dürfen sich ihr eigenes Bild machen und die Kostproben von Stefan Schneider direkt testen. Unser Agenturteam wird ebenfalls vor Ort sein und alle Fragen rund um die Kampagne beantworten, um euch auch die Bedeutung der europäischen Schafzucht näherzubringen. Ganz getreu dem Motto "Das musst du probieren". Moin Moin, Hamburg! Wir freuen uns schon!



