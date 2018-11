Taruga Minerals Limited: Unternehmensupdate DGAP-News: Taruga Minerals Limited / Schlagwort(e): Research Update/Zwischenbericht Taruga Minerals Limited: Unternehmensupdate 09.11.2018 / 19:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Taruga Minerals Limited (ASX: TAR) (Taruga oder das Unternehmen) gibt den Aktionären ein Update ihrer Aktivitäten in der Demokratischen Republik Kongo ("DRK"). Während das Unternehmen mit seinen Partnern in der DRK daran arbeitet, die neuen Lizenzabkommen für Kamilombe und Mwilu zu avancieren, hat Taruga ALS Global aus Perth beauftragt, metallurgische Testarbeiten an Kobaltproben aus den handwerklichen Abbaustätten in Kamilombe durchzuführen. Die anfänglichen Testarbeiten deuten an, dass die oxidische Kobaltvererzung für einfache Aufbereitungsverfahren geeignet ist und das Team setzt die Arbeiten an der Methodologie fort, die auf eine Verbesserung des Gehalts und der Reduzierung der Menge für eine mögliche erste Produktion aus geringer Tiefe in Kamilombe zielt. Das Unternehmen wird hinsichtlich der laufenden metallurgischen Testarbeiten und dem Fortschritt mit den neuen Lizenzabkommen weitere Updates zu gegebener Zeit bekannt geben. Im Auftrag des Boards: Dan Smith Company Secretary Taruga Minerals Limited Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Mark Gasson Executive Director Tel. +33-640-612 921 Email: mark@tarugagold.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 09.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 744041 09.11.2018 ISIN AU000000TAR7 AXC0254 2018-11-09/19:02