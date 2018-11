Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ergebnisseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2019 und 2020 leicht an. Zugleich senkte er aber seine Erwartung an das bereinigte EPS für 2018 etwas aufgrund von Einmaleffekten im dritten Quartal./ck/edh Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0174 2018-11-09/19:05

ISIN: DE0008430026