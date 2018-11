Dublin (ots/PRNewswire) -



Mit Dairymaster (http://www.dairymaster.com) hält jetzt die künstliche Intelligenz zum ersten mal Einzug in den Karussellmelkstand. Diese bahnbrechende Innovation revolutioniert die Melkdauer, Entscheidungsfindung und Überwachung der Prozesse von einem Standort aus. Durch die hochentwickelte, digitale Schnittstelle erhält der Bediener einen umfassenden Überblick und hat den Melkvorgang immer vollständig unter Kontrolle.



Dairymasters (https://www.dairymaster.com/) Mission Control verwandelt komplexe Daten und Prozesse in einfach umsetzbare Aufgaben, was sich erheblich auf die Arbeitsweisen von Milchviehbetrieben auswirkt. Rohe Daten haben einen geringen Wert. Der Mehrwert ensteht durch die richtige Vearbeitung und Aufbereitung der Daten. Durch diese innovative Schnittstelle eröffnet Dairymaster eine neue Dimension in Sachen Melken.



Die Schlüsselfunktion OptiCruise nutzt künstliche Intelligenz, um den Melkstanddurchsatz zu maximieren. Durch Regulierung der Geschwindigkeit des Karussellmelkstandes basierend auf Multi-Stream-Daten wird jede Einheit und jedes Melkzeug im Melkstand mit maximaler Kapazität genutzt. Dies resultiert in:



- Weniger Arbeit und geringerer Verschleiß des Melkstandes auf Grund bis zu 30 % verkürzter Melkzeit.



- Verkürzte Standzeit der Kühe sorgt für Verbesserung ihres Wohlbefindens.



- Verkürzte Laufzeit bedeutet eine Senkung von Strom- und Wasserverbrauch.



- Verbesserte Kapitalrendite für landwirtschaftliche Betriebe.



- Effizientere Wartung dank Ferndiagnostik.



- Höherer Durchsatz ohne Verlängerung der Melkzeit.



"Innovation ist der Kern unserer Arbeit bei Dairymaster. Die Silbermedaille für Innovationen bei der EuroTier zu gewinnen, beweist wie wichtig es ist in Forschung und Entwicklung und neue Produkte zu investieren, die die Bedürfnisse von allen Landwirten abdecken." kommentiert Prof. Dr. Edmond Harty, Geschäftsführer, Dairymaster.



Die Mission Control Schnittstelle zeigt Live-Informationen zu jeder Kuh auf der Plattform an. So kann der Bediener gegebenenfalls direkte Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel einen CMT Schalmtest durchführen, wenn die Zellzahlen plötzlich ansteigen sollten oder die Milch eines behandelten Tieres während der Wartezeit zurückhalten. Der Bediener kann auf Kuh- oder Herdenebene von einem Standort aus auf Echtzeitinformationen zugreifen, zum Beispiel Ertrag, Melkdauer, Stillstände des Karussells, Kuhdurchsatz und mehr. Übersichtliche Visualisierungen geben dem Bediener Auskunft über den Kuhstatus und heben Kühe hervor, bei denen sofortige, von der Schnittstelle aus durchführbare Maßnahmen erforderlich sind, zum Beispiel Separation für tierärztliche Untersuchung oder Milchumleitung



Dairymasters (http://www.dairymaster.com) fortschrittliches Kuherkennungssystem CowNow ist ein weiterer, einzigartiger Bestandteil von Mission Control. Vorteile dieser Technologie sind eine verbesserte Datengenauigkeit und somit ein verbessertes Management des Einzeltieres.



Die übersichtliche Visualisierung der Daten gewährleistet ein besseres Management des Melkvorgangs. Mission Control zeigt die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an, so dass der Bediener von einem Ort aus die richtigen Managemententscheidungen treffen kann.



Ein Video zur neuen Mission Control Karrussellsteuerung finden Sie unter folgendem Link: http://bit.ly/MissionControl_DEU



Besuchen Sie uns während der EuroTier am Dairymaster Stand in Halle 13, Stand B23 um mehr über Mission Control und andere Produktneuheiten von Dairymaster zu erfahren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Weitere Informationen finden Sie zudem unter http://www.dairymaster.com +353 (0)66 7131124, oder per E-Mail an info@dairymaster.com.



Über Dairymaster:



Dairymaster ist ein weltweit führender Hersteller von Melktechnik und Stalleinrichtungen. Dairymaster entwickelt innovative Technologien für eine moderne, profitable und nachhaltige Milchviehwirtschaft. Das umfangreiche Produktangebot umfasst Melkanlagen, Fütterungssysteme, Milchkühltanks, Mistschieber, sowie Tiergesundheits- und Brunsterkennungssysteme.



Über EuroTier:



Eurotier ist die weltweit führende Leitmesse für Tierhaltungs-Profis, die in Hannover, Deutschland, stattfindet. Der EuroTier 2018 Innovations Award ist eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen der Agrarindustrie. Die Auszeichnung, die Innovationen in den Bereichen Tierschutz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz würdigt, dient professionellen Viehhaltern als wichtige Entscheidungshilfe bei Investitionsvorhaben.



