Rekordumsatz im dritten Quartal mit einer Zunahme von 9 % im Vergleich zum Vorjahr auf 9,6 Milliarden US-Dollar

Rekordzahl im dritten Quartal für verwässertes Ergebnis je Aktie von 1,62 US-.Dollar, ein Anstieg von 17 %

Rekordzahl im dritten Quartal für bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie von 1,56 US-Dollar, ein Anstieg von 12 %

Rückzahlung von 629 Millionen US-Dollar an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividenden

Reduzierter Spitzenwert der Prognosenbereiche für den Gesamtumsatz, den bereinigten Nettoertrag, den Magna erwirtschaftet hat, und den überarbeiteten Ausblick für die bereinigte EBIT-Marge

AURORA, Ontario, Nov. 09, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Magna International Inc., um die vollständigen Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal und die MD&A einzusehen.

THREE MONTHS ENDED

SEPTEMBER 30

NINE MONTHS ENDED

SEPTEMBER 30,

2018

2017(2)

2018

2017(2)

Reported

Sales $ 9,618 $ 8,864 $ 30,690 $ 26,904 Income from operations before income taxes $ 674 $ 683 $ 2,344 $ 2,220 Net income attributable to Magna International Inc. $ 554 $ 512 $ 1,840 $ 1,637 Diluted earnings per share $ 1.62 $ 1.38 $ 5.22 $ 4.33 Non-GAAP Financial Measures (1)

Adjusted EBIT $ 699 $ 705 $ 2,377 $ 2,281 Adjusted diluted earnings per share $ 1.56 $ 1.39 $ 5.08 $ 4.36 All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share figures, which are in U.S. dollars.



(1)Adjusted EBIT, Adjusted diluted earnings per share and Adjusted EBIT as a percentage of sales are Non-GAAP financial measures that have no standardized meaning under U.S. GAAP, and as a result may not be comparable to the calculation of similar measures by other companies. A reconciliation of these Non-GAAP financial measures is included in the back of this press release.

(2)2017 amounts included in this Press Release have been adjusted for our adoption of the new revenue standard (Accounting Standards Codification 606) and recast for our new reportable segments.



DREI MONATE ZUM 30. SEPTEMBER 2018



Wir haben im dritten Quartal beim Umsatz, beim verwässerten Ergebnis je Aktie und beim bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie Rekordergebnisse erzielt und durch Aktienrückkäufe und Dividenden 629 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurückgezahlt. Alle unsere operativen Segmente verzeichneten ein Umsatzwachstum im Vergleich zum dritten Quartal 2017. Ohne die beiden Übernahmen abzüglich Veräußerungen und Wechselkursschwankungen übertraf der Umsatz aller Segmente die weltweite Produktion von Leichtfahrzeugen. Unser Umsatz lag jedoch leicht unter unseren Erwartungen, was vor allem auf eine geringer als erwartet ausgefallene Produktion von Leichtfahrzeugen zurückzuführen ist. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) lag unter dem vergleichbaren Quartal 2017 und erfüllte nicht unsere Erwartungen. Nach Berücksichtigung der Auswirkungen von geringer als erwartet ausgefallener Mengen entwickelten sich unsere Segmente Antriebs- und Sichtsysteme, Sitzsysteme und Gesamtfahrzeuge deutlich im Rahmen unserer Erwartungen. Allerdings verzeichnete unser Segment Außenausstattungen und Karosseriebau Ergebnisse, die unter unseren Erwartungen lagen, was hauptsächlich auf höhere als erwartete Anlaufkosten und eine Underperformance in bestimmten Anlagen zurückzuführen ist, die jedoch durch eine günstige Kundenpreisgestaltung weitgehend ausgeglichen wurden.

Auf konsolidierter Basis verzeichneten wir im dritten Quartal 2018 einen Umsatz von 9,62 Milliarden US-Dollar. Dies ist eine Steigerung von 9 % gegenüber dem dritten Quartal 2017. Das starke Wachstum wurde in einem Zeitraum erzielt, in dem die Produktion von Leichtfahrzeugen in Nordamerika um 4 % stieg und in Europa im Wesentlichen unverändert blieb. Ohne die Auswirkungen von Fremdwährungsumrechnungen und Nettoveräußerungen stieg der Umsatz auf konsolidierter Basis um 11 % und nach Segmenten um 6% bei Außenausstattungen und Karosseriebau sowie Antriebs- und Sichtsystemen, um 5 % bei Sitzsystemen und um 50 % bei Gesamtfahrzeugen.

Das bereinigte EBIT von 699 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2018 ging um 1,0 % zurück und führte zu einem bereinigten EBIT als Prozentsatz des Umsatzes von 7,3 % im dritten Quartal 2018 verglichen mit 8,0 % im dritten Quartal 2017. Dieser Rückgang der Marge wurde weitgehend getrieben von:

einem Anstieg des Umsatzanteils unseres Segments Gesamtfahrzeuge am Gesamtumsatz, das eine deutlich niedrigere Marge aufweist als unser konsolidierter Durchschnitt;

niedrigeren Margen im dritten Quartal 2018 bei unserem Segment Sitzsysteme, hauptsächlich durch Vorlaufkosten für neue Anlagen und eine günstige Kundenpreisgestaltung im dritten Quartal 2017; und

niedrigeren Margen bei unserem Segment Antriebs- und Sichtsysteme, wodurch weitgehend die gestiegenen Ausgaben für Elektrifizierung und Autonomie widergespiegelt werden.

Das Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Ertragsteuern von 674 Millionen US-Dollar sank im dritten Quartal 2018 um 1,0 %.

Der Nettoertrag, den Magna International Inc. erwirtschaftet hat, stieg im dritten Quartal 2018 um 8 % auf 554 Millionen US-Dollar, im Wesentlichen aufgrund eines niedrigeren Ertragsteuersatzes.

Das verwässertes Ergebnis je Aktie stieg im dritten Quartal 2018 um 17 % auf 1,62 US-Dollar, was dem höheren Nettoertrag, den Magna International Inc. erwirtschaftet hat, und den günstigen Auswirkungen einer reduzierten Aktienanzahl zuzuschreiben ist. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie stieg um 12 % auf 1,56 US-Dollar an, verglichen mit 1,39 US-Dollar im dritten Quartal 2017.

Im dritten Quartal 2018 generierten wir Barmittel aus operativer Tätigkeit vor Veränderungen des operativen Vermögens und der Verbindlichkeiten in Höhe von 899 Millionen US-Dollar und 177 Millionen US-Dollar an betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Die Investitionstätigkeiten im dritten Quartal 2018 umfassten 381 Millionen US-Dollar an Zugängen des Anlagevermögens und eine Erhöhung der Investitionen, der sonstigen und der immateriellen Vermögenswerte in Höhe von 114 Millionen US-Dollar.

NEUN MONATE ZUM 30. SEPTEMBER 2018

Wir erzielten in den neun Monaten zum 30. September 2018 einen Umsatz von 30,69 Milliarden US-Dollar. Dies ist ein Anstieg von 14 % im Vergleich zu den neun Monaten zum 30. September 2017. Die nordamerikanische Leichtfahrzeugproduktion blieb relativ unverändert, die europäische Leichtfahrzeugproduktion stieg in den ersten neun Monaten 2018 im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2017 um 2 % an.

Während der neun Monate zum 30. September 2018 betrugen das Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Ertragsteuern 2,34 Milliarden US-Dollar, der Nettoertrag, den Magna International Inc. erwirtschaftet hat, 1,84 Milliarden US-Dollar und das verwässerte Ergebnis je Aktie 5,22 US-Dollar, ein Anstieg von 124 Millionen, 203 Millionen bzw. 0,89 US-Dollar, jeweils im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2017.

Während der neun Monate zum 30. September 2018 erhöhte sich das bereinigte EBIT um 4 % auf 2,38 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2,28 Milliarden US-Dollar in den neun Monaten zum 30. September 2017. Unsere Segmente Außenausstattungen und Karosseriebau, Antriebs- und Sichtsysteme und Gesamtfahrzeuge verzeichneten allesamt ein höheres bereinigtes EBIT im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2017.

Während der ersten neun Monate zum 30. September 2018 generierten wir Barmittel aus operativer Tätigkeit vor Veränderungen des operativen Vermögens und der Verbindlichkeiten in Höhe von 2,87 Milliarden US-Dollar und investierten 750 Millionen US-Dollar hinsichtlich betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Die Investitionstätigkeiten für die ersten neun Monate 2018 umfassten eine Milliarde US-Dollar an Zugängen des Anlagevermögens und eine Erhöhung der Anlagen, der sonstigen und der immateriellen Vermögenswerte in Höhe von 331 Millionen US-Dollar.

RÜCKZAHLUNG VON KAPITAL AN DIE AKTIONÄRE

In den drei und neun Monaten bis zum 30. September 2018 zahlten wir Dividenden in Höhe von 109 Millionen bzw. 342 Millionen US-Dollar. Zudem kauften wir in den drei und neun Monaten zum 30. September 2018 9,2 Millionen Aktien im Wert von 520 Millionen US-Dollar bzw. 22,7 Millionen Aktien im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar zurück.

Unser Verwaltungsrat kündigte für das Quartal zum 30. September 2018 eine vierteljährliche Dividende von 0,33 US-Dollar in Bezug auf unsere umlaufenden Stammaktien an. Diese Dividende ist am 7. Dezember 2018 an die am 23. November 2018 eingetragenen Aktionäre zahlbar.

SONSTIGE ANGELEGENHEITEN

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und die New York Stock Exchange hat unser Verwaltungsrat ein neues Normal Course Issuer Bid ("NCIB") genehmigt, um bis zu 33,2 Millionen Stammaktien zu kaufen, die etwa 10 % unseres öffentlichen Streubesitzes der Stammaktien ausmachen. Dieses NCIB wird voraussichtlich am oder um den 15. November 2018 beginnen und ein Jahr später enden.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dd59a22-822f-444c-b864-78e2f6a7068f

SEGMENTE - ZUSAMMENFASSUNG (2)

($Millions unless otherwise noted) For the three months ended September 30, Sales Adjusted EBIT 2018 2017 Change 2018 2017 Change Body Exteriors & Structures $ 4,180 $ 4,004 $ 176 $ 322 $ 306 $ 16 Power & Vision 2,947 2,830 117 258 267 (9 ) Seating Systems 1,219 1,217 2 69 95 (26 ) Complete Vehicles 1,391 938 453 24 17 7 Corporate and Other (119 ) (125 ) 6 26 20 6 Total Reportable Segments $ 9,618 $ 8,864 $ 754 $ 699 $ 705 $ (6 )

For the three months ended September 30, Adjusted EBIT as a percentage of sales 2018 2017 Change Body Exteriors & Structures 7.7 % 7.6 % 0.1 % Power & Vision 8.8 % 9.4 % (0.6 )% Seating Systems 5.7 % 7.8 % (2.1 )% Complete Vehicles 1.7 % 1.8 % (0.1 )% Consolidated Average 7.3 % 8.0 % (0.7 %







($Millions unless otherwise noted) For the nine months ended September 30, Sales Adjusted EBIT 2018 2017 Change 2018 2017 Change Body Exteriors & Structures $ 13,350 $ 12,280 $ 1,070 $ 1,047 $ 992 $ 55 Power & Vision 9,334 8,685 649 915 861 54 Seating Systems 4,113 3,919 194 315 328 (13 ) Complete Vehicles 4,331 2,334 1,997 44 38 6 Corporate and Other (438 ) (314 ) (124 ) 56 62 (6 ) Total Reportable Segments $ 30,690 $ 26,904 $ 3,786 $ 2,377 $ 2,281 $ 96

For the nine months ended September 30, Adjusted EBIT as a percentage of sales 2018 2017 Change Body Exteriors & Structures 7.8 % 8.1 % (0.3 )% Power & Vision 9.8 % 9.9 % (0.1 )% Seating Systems 7.7 % 8.4 % (0.7 )% Complete Vehicles 1.0 % 1.6 % (0.6 )% Consolidated Average 7.7 % 8.5 % (0.8 )%

(2)2017 amounts included in this Press Release have been adjusted for our adoption of the new revenue standard (Accounting Standards Codification 606) and recast for our new reportable segments.





Weitere Informationen zu unseren Segmentergebnissen finden Sie in der Erörterung und Analyse des Betriebsergebnisses und der Finanzlage des Managements sowie in unserem Halbjahresabschluss.

AKTUALISIERTE PROGNOSE FÜR 2018

We have updated our 2018 outlook largely to reflect our third quarter 2018 results, as well as fourth quarter 2018 expectations for lower light vehicle production, lower equity earnings in our European transmission joint venture and higher costs in our Body Exteriors & Structures segment. Current Previous Light Vehicle Production (Units)

North America

Europe 17.0 million

22.5 million 17.2 million

22.6 million Segment Sales

Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles $17.3 - $17.7 billion

$12.3 - $12.6 billion

$5.4 - $5.6 billion

$5.9 - $6.1 billion $17.1 - $17.9 billion

$12.2 - $12.8 billion

$5.5 - $5.9 billion

$6.1 - $6.5 billion Total Sales $40.3 - $41.4 billion $40.3 - $42.5 billion Adjusted EBIT Margin(3) Approximately 7.7% 7.7% - 7.9% Equity Income (included in EBIT) $255 - $280 million $270 - $305 million Interest Expense, net Approximately $95 million Approximately $90 million Income Tax Rate(4) Approximately 22% 22% - 23% Adjusted Net Income attributable to Magna(5) $2.3 - $2.4 billion $2.3 - $2.5 billion Capital Spending Approximately $1.7 billion Approximately $1.9 billion (3)Adjusted EBIT Margin is the ratio of Adjusted EBIT to Total Sales

(4)The Income Tax Rate has been calculated using Adjusted EBIT and is based on current tax legislation

(5)Adjusted Net Income attributable to Magna is Net Income attributable to Magna after excluding Other expense (income), net after-tax and Reassessment of deferred tax balances

In dieser Prognose für 2018 gehen wir von Folgendem aus:

• Produktionsvolumen von Leichtfahrzeugen 2018 (wie oben dargelegt);

• Keine wesentlichen unangekündigten Übernahmen oder Veräußerungen; und

• Folgende Wechselkurse der gängigsten Währungen, in denen wir im Verhältnis zu unserer Berichtswährung US-Dollar tätig sind:

1 Kanadischer Dollar entspricht 0,772 US-Dollar

1 Euro entspricht 1,184 US-Dollar

ÜBERLEITUNG VON NICHT AUF GAAP BASIERENDEN FINANZKENNZAHLEN

Adjusted EBIT The following table reconciles net income to Adjusted EBIT: For the three months ended September 30, 2018

2017

Net Income $ 560 $ 521 Add: Interest expense, net 23 20 Other expense (income), net 2 2 Income taxes 114 162 Adjusted EBIT $ 699 $ 705







Adjusted EBIT as a percentage of sales ("Adjusted EBIT margin") Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated in the table below: For the three months ended September 30, 2018

2017

Sales $ 9,618 $ 8,864 Adjusted EBIT $ 699 $ 705 Adjusted EBIT as a percentage of sales 7.3 % 8.0 % Adjusted diluted earnings per share The following table reconciles net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: For the three months ended September 30, 2018

2017

Net income attributable to Magna International Inc. $ 554 $ 512 Add: Other expense (income), net 2 2 Reassessment of deferred tax balances (21 ) - Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 535 $ 514 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 343.0 370.4 Adjusted diluted earnings per share $ 1.56 $ 1.39



ÜBERLEITUNG VON NICHT AUF GAAP BASIERENDEN FINANZKENNZAHLEN





Adjusted EBIT The following table reconciles net income to Adjusted EBIT: For the nine months ended September 30, 2018

2017

Net Income $ 1,865 $ 1,669 Add: Interest expense, net 67 50 Other expense (income), net (34 ) 11 Income taxes 479 551 Adjusted EBIT $ 2,377 $ 2,281







Adjusted EBIT as a percentage of sales ("Adjusted EBIT margin") Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated in the table below: For the nine months ended September 30, 2018

2017

Sales $ 30,690 $ 26,904 Adjusted EBIT $ 2,377 $ 2,281 Adjusted EBIT as a percentage of sales 7.7 % 8.5 %







Adjusted diluted earnings per share The following table reconciles net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: For the nine months ended September 30, 2018

2017

Net income attributable to Magna International Inc. $ 1,840 $ 1,637 Add: Other expense (income), net (34 ) 11 Tax effect on Other expense (income), net 3 - Reassessment of deferred tax balances (21 ) - Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 1,788 $ 1,648 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 352.3 377.7 Adjusted diluted earnings per share $ 5.08 $ 4.36

Bestimmte der oben genannten zukunftsgerichteten Finanzkennzahlen basieren nicht auf GAAP. Eine Überleitung solcher zukunftsgerichteter Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahlen, die nach US-GAAP berechnet und dargestellt werden, ist nicht möglich. Dies zu tun, wäre potenziell irreführend und nicht praktikabel, da es schwierig ist, Elemente zu projizieren, die nicht den laufenden Betrieb in einem zukünftigen Zeitraum widerspiegeln. Die Größenordnung dieser Elemente kann jedoch erheblich sein.



Diese Pressemitteilung steht zusammen mit der Erörterung und Analyse des Betriebsergebnisses und der Finanzlage des Managements und unserem Halbjahresabschluss im Abschnitt "Investor Relations" unserer Website unter www.magna.com/company/investors zur Verfügung. Diese Unterlagen werden elektronisch über das System for Electronic Document Analysis and Retrievalzugegriffen werden kann. Sie sind außerdem auf dem Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval Systemzugegriffen werden kann.

Wir werden am Donnerstag, dem 8. November 2018, um 8 Uhr EDT eine Telefonkonferenz für interessierte Analysten und Aktionäre abhalten, um unsere Ergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2018 zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von Don Walker, Chief Executive Officer, geleitet. Die für diesen Anruf aus Nordamerika zu verwendende Nummer lautet:

1-800-682-8914. Anrufer außerhalb Nordamerikas müssen die Nummer 1-303-223-4366 anrufen. Bitte rufen Sie mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz an. Zudem werden wir ein Webcast der Telefonkonferenz unter www.magna.com zur Verfügung stellen. Die die Telefonkonferenz begleitende Präsentation wird am Donnerstag vor der Telefonkonferenz auf unserer Website verfügbar sein.

TAGS

Quartalsergebnis, Rekordquartal, Geschäftsergebnisse, Umsatzwachstum

INVESTORENKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com ¦ 905.726.7035

PRESSEKONTAKT

Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com ¦ 248.631.5396

UNSER UNTERNEHMEN.

(6) Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und Vertriebszentren sowie Mitarbeiter schließen bestimmte, nach der Equity-Methode bewertete Geschäftstätigkeiten ein.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Wir veröffentlichen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zur Verfügung zu stellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über unsere Zukunftspläne, Ziele oder die wirtschaftliche Entwicklung oder die Annahmen, die einer der vorstehenden Aussagen zugrunde liegen, und andere Aussagen beinhalten, die keine historischen Fakten darstellen. Wir verwenden Wörter wie "können", "wären", "könnten", "sollten", "werden", "wahrscheinlich", "erwarten", "damit rechnen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "darauf abzielen", "prognostizieren", "Ausblick", "vorhersagen", "schätzen", "anstreben" sowie ähnliche Ausdrücke, die sich auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen:



Cashflow-Erwartungen;



Magnas Prognosen zur Produktion von Leichtfahrzeugen in Nordamerika und Europa;

Erwarteter konsolidierter Umsatz auf Basis dieser Produktion von Leichtfahrzeugen, einschließlich der erwarteten Aufteilung in die Segmente Außenausstattungen und Karosseriebau, Antriebs- und Sichtsysteme, Sitzsysteme und Gesamtfahrzeuge;

Konsolidierte bereinigte EBIT-Marge für 2018;

Konsolidierter Eigenkapitalertrag;

Netto-Zinsaufwendungen;

Effektiver Einkommensteuersatz;

Bereinigter Reingewinn;

Investitionen in das Anlagevermögen; und

Zukünftige Kapitalrenditen für unsere Aktionäre, einschließlich durch Dividenden oder Aktienrückkäufe.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und basieren auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer Erfahrungen und unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten, getroffen bzw. vorgenommen haben.

Obwohl wir glauben, dass wir über eine angemessene Grundlage für solche zukunftsgerichteten Aussagen verfügen, sind sie keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Vorhersagen entsprechen, unterliegt einer Reihe von Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen schwer vorhersehbar sein können, unter anderem:

Risiken in Bezug auf die Automobilindustrie

Wirtschaftliche Zyklizität;

Intensiver Wettbewerb;

Mögliche Beschränkungen des Freihandels, einschließlich neuer, fortgesetzter oder höherer Zölle auf Waren und/oder Kraftfahrzeuge;

Eskalation internationaler Handelsstreitigkeiten;

Rückgänge bei Fahrzeugabsatz und Produktionsvolumen in China; Kunden- und lieferantenbezogene Risiken

Konzentration des Vertriebs auf sechs Kunden;

Verschiebungen von Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten;

Veränderungen der Annahmeraten bei den von uns verkauften Produkten;

Möglicher Verlust bedeutender Aufträge; Betriebsrisiken bei der Herstellung

Risiken bei der Einführung von Produkten und neuen Anlagen;



Operative Underperformance;

Umstrukturierungskosten;

Wertminderungsaufwendungen;

Arbeitsunterbrechungen;

Versorgungsunterbrechungen; IT-Sicherheitsrisiken

IT-/Sicherheitsverstöße; Preisrisiken

Preisrisiken zwischen Angebotszeitpunkt und Produktionsbeginn;

Preiskonzessionen, die über die Prozentsätze der vertraglichen langfristigen Vereinbarungen hinausgehen;

Steigende Rohstoffkosten;

Rückgänge bei Stahlschrottpreisen; Gewährleistungs-/Rückrufrisiken

Kosten für die Reparatur oder den Austausch defekter Produkte;

Gewährleistungskosten, die die Gewährleistungsrückstellungen übersteigen;

Kosten im Zusammenhang mit signifikanten Rückrufen; Übernahmerisiken

Erhöhung unseres Risikoprofils infolge abgeschlossener Übernahmen;

Integrationsrisiken bei Übernahmen; Sonstige Geschäftsrisiken

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit über Joint Ventures;

Unsere Fähigkeit, ständig innovative Produkte oder Prozesse zu entwickeln;

Sich änderndes Risikoprofil infolge von Investitionen in strategische Produktbereiche wie Antriebsstränge und Elektronik;

Risiken der Geschäftstätigkeit auf ausländischen Märkten;

Schwankungen der relativen Wechselkurse;

Steuerrisiken;

Änderungen bei den uns gegebenen Kreditratings;

Unvorhersehbarkeit und Schwankungen des Handelskurses unserer Stammaktien; Rechtliche, regulatorische und sonstige Risiken

Kartell- und Compliance-Risiken;

Rechtsansprüche und/oder aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen uns; und

Gesetzesänderungen.

Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen raten wir den Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Leser sollten insbesondere die verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind, einschließlich der oben genannten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, die in diesem Dokument unter dem Abschnitt mit dem Titel "Branchentrends und Risiken" beschrieben und in unserem Jahresinformationsblatt, das bei den Wertpapierkommissionen Kanadas eingereicht wurde, und in unserem Jahresbericht auf Formular 40-F, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, sowie in nachfolgenden Einreichungen festgelegt sind.