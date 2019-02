QIAGEN erreicht Ziele für das Gesamtjahr 2018 GJ 2018: 6% CER Wachstum des Umsatzes auf $1,5 Mrd. gegenüber ~6-7% CER Prognose und bereinigter, verwässerter Gewinn je Aktie von $1,34 ($1,35 CER gegenüber ~$1,33-1,34 CER Prognose) erreicht GJ 2018: Bereinigte operative Marge erhöht sich von 26% des Konzernumsatzes im Jahr 2017 auf 27%, operativer Cashflow steigt 25% auf 359,5 Mio. Q4 2018: Konzernumsatz $403,2 Mio. +2%, +5% CER gegenüber ~6-7% CER Prognose; verwässerter Gewinn je Aktie von $0,26; bereinigter Gewinn je Aktie $0,40; ($0,41 CER ggü. ~$0,39-0,40 CER Prognose)

Wachstum durch dynamisches und disruptives "Sample to Insight"-Portfolio QuantiFERON-TB verzeichnet 21% CER Wachstum 2018 Umsatz der Next-Generation-Sequencing-Lösung übertrifft Umsatzziel für 2018 von $140 Mio. Automatisierungslösung QIAsymphony übertrifft Jahresziel von 2.300 Platzierungen >300 Placements des QIAstat-Dx für syndromische Multiplex-Tests in Europa Erste Placements in Europa des voll integrierten PCR-Systems NeuMoDx

QIAGEN geht für 2019 von weiterem Anstieg des Konzernumsatzes und des bereinigten Gewinns je Aktie aus

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse der operativen Tätigkeit für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018 bekannt, wobei die Ziele für den Konzernumsatz erreicht, die Ziele für den bereinigten Gewinn pro Aktie übertroffen und die globale Ausweitung des "Sample to Insight"-Portfolios für molekulare Tests vorangetrieben wurde.

"Wir freuen uns über die Erfolge von QIAGEN im Jahr 2018, da unsere Leistung unseren Prognosen für das Wachstum des Konzernumsatzes entsprach und unser Ziel für den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen hat. Unsere Teams haben hervorragende Fortschritte bei der Erstellung dessen erzielt, was wir für das dynamischste und disruptivste Portfolio von "Sample to Insight"-Lösungen für molekulare Tests halten", sagte Peer M. Schatz, Chief Executive Officer von QIAGEN N.V. "Obwohl wir das Ziel für unseren bereinigten, verwässerten Gewinn je Aktie übertroffen haben, waren unsere Umsatzergebnisse für das vierte Quartal schwächer. Gründe hierfür waren im Wesentlichen während des Quartals vereinbarte Veränderungen innerhalb eines externen F&E-Projekts im Bereich Angewandte Testverfahren, das in Zusammenhang mit der Veräußerung des veterinärdiagnostischen Portfolios stand, sowie unsere Entscheidung, externe Serviceverträge für Instrumente mit geringen Margen verstärkt zu reduzieren, um mit ausreichenden Servicekapazitäten für neue Instrumentenplattformen wie beispielsweise QIAstat-Dx und NeuMoDx vorbereitet zu sein."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.

