Zürich (awp) - Bei der Genossenschaftsbank Raiffeisen Schweiz kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. CEO Patrik Gisel tritt per sofort von seiner Funktion zurück und damit früher als geplant. Michael Auer wird die operative Führung bis auf Weiteres sicherstellen, heisst es im einer Medienmitteilung am Freitagabend. ...

