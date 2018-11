Düsseldorf (ots) - Der Kandidat für den Vorsitz der CDU Friedrich Merz rückt von seinen früheren Plänen ab, wonach eine Steuererklärung auf einen Bierdeckel passen müsste. "Eine Reform nicht nur der Unternehmenssteuern ist überfällig in Deutschland", sagte Merz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Meine Steuerreformvorschläge von 2003 würde ich aber zeitgemäß anpassen." Merz bekräftigte, dass er immer noch glaube, Deutschland brauche eine Vereinfachung im Steuerrecht. Sie sei möglich. "Aber der ganz radikale Umbau ist heute nicht realistisch. Wir leben in einer hochkomplexen Welt."



