Nach einer Schätzung der International Energy Agency wird der weltweite Energiebedarf bis zum Jahr 2040 voraussichtlich um 30 % steigen. Folglich müssen die Energieunternehmen in den kommenden Jahrzehnten sehr viel Geld in die Hand nehmen, um diesen Bedarf auch zu bedienen. Einer Schätzung zufolge liegt die Chance für Investitionen in Projekte zu erneuerbaren Energien in den kommenden Jahrzehnten bei 10 Billionen USD. Und der Wert für kommende Investitionen in den Bau neuer Erdgasinfrastrukturen bis 2035 wird allein in Nordamerika auf mehr als 400 Milliarden USD geschätzt. Während sich viele Energieunternehmen darauf konzentrieren, Chancen in einem dieser beiden Märkte zu nutzen, ...

