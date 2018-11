Der Industriekonzern Eaton Corporation (WKN:A1J88N) ist auf den ersten Blick nicht besonders spannend. Aber wenn du anfängst, dich in die Details seines Geschäfts ein wenig zu vertiefen, wirst du feststellen, dass dieser Branchenriese gerade eine neue Division gegründet hat, die ein enormes Wachstumspotenzial hat. Und das in einer sehr sexy Nische, nämlich Elektrofahrzeuge. Hier erfährst du, was Eaton mit Elektrofahrzeugen macht und wie groß die Sache für das Unternehmen wirklich ist. Ein Fokus auf Power Management Eaton gliedert sein Geschäft in verschiedene Segmente, darunter Elektroprodukte (rund 33 % des Umsatzes im zweiten Quartal), elektrische Systeme und Dienstleistungen (28 %), Fahrzeug ...

