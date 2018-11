Das Vorstandswoche-Musterdepot entwickelt sich fantastisch. In der vergangenen Woche konnte das Depot von der Erholung an den Börsen ganz erheblich profitieren, obwohl wir uns in der gesamten Korrektur halbwegs gut gehalten haben. So muss es sein! Wir liegen aktuell mit über 14 % im Plus seit Jahresanfang! Das ist super. Der DAX liegt seit Jahresanfang mit über 10 % im Minus und viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...