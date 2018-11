Nikola Motor aus den USA dreht das große Rad und will in den nächsten Jahren weltweit mit Brennstoffzellen-Trucks für Furore sorgen. Doch dafür muss das Start-up auch funktionierende, konkurrenzfähige Protoypen in eine Serienfertigung überführen. Mit welchen Problemen ein solcher Prozess behaftet sein kann, hat das Auf und Ab bei Tesla in den letzten Jahren gezeigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...