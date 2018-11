Beim Blick auf die Aktienkurse chinesischer Unternehmen dürfte so manchem höhenängstlichen Investor durchaus schwindlig werden. Der breite Shanghai-Composite-Index hat beispielsweise im Laufe der letzten zwölf Monate um rund 25 % korrigiert. Eine absolut beeindruckende Abverkaufsdynamik, wenn du mich fragst. Dennoch können sich hier inzwischen wieder günstig gewordene langfristige Chancen auftun. Lass uns daher im Folgenden überlegen, was die prominenten China-Vertreter Alibaba (WKN: A117ME), JD.com (WKN: A112ST) und Tencent (WKN: A1138D) jüngst bewegt hat - und weshalb die Aktien dennoch so einiges an Potenzial besitzen. 1) Alibaba Alibaba dürfte wohl vornehmlich ein Opfer der derzeitigen handelspolitischen Turbulenzen sein. Seitdem US-Präsident Donald ...

