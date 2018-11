In der Kalenderwoche 45 (05.11. - 09.11.2018) kann die die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ihre 6,5 %-Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) trotz volatilem Marktumfeld vorzeitig nach nur drei Zeichnungstagen im Zielvolumen von 12,5 Millionen Euro ausplatzieren. Die erfolgreiche Neuemission der NZWL-Anleihe 2018/24 zeigt einmal mehr das in diesem Jahr zurückgewonnene Vertrauen der Anleger in mittelständische Anleihen-Produkte. Zu den Zeichnern der NZWL-Anleihe gehört auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS. Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe der österreichischen UBM Development AG hat in dieser Woche ebenfalls begonnen. Der Bond bietet für Anleger 3,125% Zinsen p.a. und kann auch über die Börse Frankfurt bezogen werden.

Anleihen-Debüt im Bereich Erneuerbare Energien - die SoWiTec group GmbH tritt als neue Emittentin auf die KMU-Anleihen-Bühne. Der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar hat eine besicherte, nicht nachrangige Anleihe (WKN A2NBZ2) im Volumen von zunächst 3 Millionen Euro begeben. Das Emissionsvolumen soll über die nächsten Monate durch weitere Privatplatzierungen auf bis zu 15 Millionen Euro erhöht werden. In einem aktuellen Anleihen-Barometer stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,75%-SoWiTec-Anleihe (WKN A2NBZ2) als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen ein.

Hinweis: Lesen Sie auch den aktuellen Anleihen Finder Newsletter-November-01, der in dieser Woche erschien.

Auch die Klagenfurter PV-Invest GmbH begibt zwei neue Unternehmensanleihen. Die Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit wird dabei mit 4,15% p.a. verzinst, der zehnjährige Minibond hat einen festen Zinssatz in Höhe von 4,5% p.a. Das Gesamtvolumen je Anleihe beträgt bis zu 7,5 Millionen Euro. Der Zeichnungsstart ist der 12. November 2018, die Stückelung beträgt 1.000 Euro je Anleihe. Die Aktie des Münchner Immobilieninvestors FCR Immobilien AG ist seit Mittwoch, den 07.11.2018, an der Börse Frankfurt handelbar. Der seit längerer Zeit angekündigte Börsengang erfolgte wie geplant im Wege eines ...

