Das lag ja in der Luft - zu 0,04 Prozent, um genau zu sein. So wenig ist in der Luft vorhanden. Doch das Bisschen soll jetzt besteuert werden. Eine Steuer auf Kohlenstoffdioxid, auf das böse Supergift CO2, das das Weltklima zerstört. Die Sektsteuer von 1902 - OK, die sollte einen Krieg finanzieren. Krieg ist vorbei, Steuer noch da.

Der Beitrag Bundesumweltministerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...