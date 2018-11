Das erste große Containerschiff durchquert derzeit die Nordostpassage.

Der weltgrößte Schifffahrtskonzern Maersk hat erstmals ein großes Containerschiff durch die Nordostpassage geschickt. Die "Venta Maersk" nahm auf dem Weg vom russischen Wladiwostok nach Europa nicht die übliche Route durch den Suezkanal, sondern die "Abkürzung" durch das Eismeer nördlich von Russland, wie der dänische Rundfunk berichtete. Am Montag war das Schiff bereits nördlich von Norwegen am Nordkap unterwegs. "Die Reise verlief ganz nach Plan und der Mannschaft geht es gut", teilte das Unternehmen dem Sender mit. Ziel ist St. Petersburg. Die Nordostpassage durch das Beringmeer, vorbei am Nordpol und durch die Barentssee war bis vor kurzem nur mit Hilfe von Eisbrechern passierbar. Durch den Klimawandel wird sie besser schiffbar, da das Polareis schmilzt. Sie könnte die Reisezeit zwischen den Kontinenten um bis zu 40 Prozent verringern, was Reedereien enorme Treibstoff-Ersparnisse brächte. Für Maersk ist die Fahrt nach eigenen Angaben zunächst allerdings...

