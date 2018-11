FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn will einem Zeitungsbericht zufolge für die nächsten vier Jahre (2019-2022) weitere rund 4,9 Milliarden Euro vom Bund, um die Pünktlichkeit ihrer Züge zu verbessern. Das ist nach Informationen der Bild am Sonntag eine der Kernbotschaften des 200-Seiten-Berichts "Unsere Agenda für eine bessere Bahn", der Ende der Woche vom Vorstand an die Mitglieder des Aufsichtsrats verschickt wurde. Am 22. und 23. November findet eine Sondersitzung des Gremiums statt.

Ein Sprecher der Bahn wollte sich zu den Details des Zeitungsberichts nicht äußern. Die Bahn werde nach der Sitzung des Kontrollgremiums in knapp zwei Wochen über die Ergebnisse des Treffens berichten, fügte er hinzu.

Anfang November musste Bahn-Chef Richard Lutz nach Informationen der Zeitung zum Rapport bei Verkehrsminster Andreas Scheuer (CSU): Der Minister setze den Bahn-Managern bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der ICE-Flotte jetzt ein Ultimatum: "Die Aufsichtsratssitzung wird eine sehr intensive Strategieklausur, und ich möchte, dass die beschlossenen Maßnahmen schon bis zum Frühjahr 2019 zu erheblichen Verbesserungen für die Bahnkunden führen."

Scheuer fordere eine moderne Infrastruktur, mehr Pünktlichkeit und weniger Zugausfälle durch technische Defekte. Neue Milliarden verknüpft er mit Bedingungen: "Für eine noch höhere finanzielle Ausstattung müssen Maßnahmen und Strategie genau abgesprochen werden."

November 11, 2018 04:48 ET (09:48 GMT)

