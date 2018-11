Was für eine Rallye von Morphosys in den vergangenen Tagen. Im Wochenvergleich hat die Biotech-Aktie rund 15 Prozent zulegen können. Damit ist der Wert mit Abstand der TecDAX-Wochengewinner. Auf Platz 2 rangiert Nordex mit einem Plus von 11 Prozent, auf Platz 3 folgt Pfeiffer Vacuum mit knapp 8 Prozent, gefolgt von Evotec mit gut 6 Prozent. Auch im MDAX gibt es kein Unternehmen, das sich im Wochenvergleich besser entwickeln konnte als Morphosys. Grund für die enorm gute Performance zuletzt waren top News zum Hoffnungsträger MOR208. Ausführliche Daten will das Unternehmen auf der bevorstehenden ASH-Konferenz präsentieren, die vom 1. bis 4. Dezember in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien stattfindet. Zudem hat das Unternehmen ein starkes Q3-Ergebnis veröffentlicht und die Umsatzprognose für das laufende Jahr wegen der positiven Tantiemenentwicklung bei dem Antikörper Tremfya ans obere Ende der bisherigen Prognose angepasst.

