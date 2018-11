Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Usingen (pta002/11.11.2018/12:00) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Herr Oliver Kai Wiederhold 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SCI AG b) LEI 529900D6KV3QH0O3ZG76 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Derivat Art des Instruments Recht zur Andienung von Aktien in dem seit 24. Oktober 2018 laufenden an alle Aktionäre gerichteten Aktienrückkaufprogramm b) Art des Geschäfts Sonstiges Gewährung von Schenkungen von 156.561 Andienungsrechten c) Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR e) Datum des Geschäfts 09.11.2018 UTC+1 f) Ort des Geschäfts außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Je 11 Andienungsrechechte berechtigen zur Andienung von einer Aktie zu einem Preis von 25,50 EUR. (Ende)



Aussender: SCI AG Adresse: Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82, 61250 Usingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de



ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



