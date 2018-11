München (ots) -



Unter dem Motto "Hand in Hand Gutes tun!" fand in München die alljährliche McDonald's Benefiz Gala statt. Durch die Gala und weitere Aktivierungen konnte insgesamt eine Rekordsumme von 1.921.435 Euro erreicht werden. Damit wird die wichtige Arbeit der McDonald's Kinderhilfe Stiftung unterstützt.



Bereits zum 15. Mal richtete McDonald's Deutschland in diesem Jahr die große Spendengala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung aus. Seit über drei Jahrzehnten spenden Menschen Zeit und Geld, damit Eltern während der medizinischen Betreuung bei ihren schwerkranken Kindern bleiben können, denn die Nähe der Familie hilft. Mit dieser Überzeugung hilft die McDonald's Kinderhilfe Stiftung betroffenen Familien.



Rund 500 Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik wurden unter dem Motto "Hand in Hand Gutes tun!" in das Münchner Hotel "Bayerischer Hof" geladen. Die Moderatoren Laura Wontorra und Thomas Gottschalk führten durch den feierlichen Abend, in dessen Verlauf die Spendensumme von 1.921.435 Euro verkündet wurde. Der Erlös kommt direkt der McDonald's Kinderhilfe Stiftung zugute.



Prominente Gäste für den guten Zweck



Auch in diesem Jahr engagierten sich zahlreiche prominente Gäste und Schirmherren für die McDonald's Kinderhilfe Stiftung. So wurde die Gala u. a. durch Daniela Katzenberger, Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Annemarie Carpendale, Pietro Lombardi, die Lochis, Oliver Pocher, Henry Maske, Miroslav Klose und Heiner und Viktoria Lauterbach zum gesellschaftlichen Ereignis. Der musikalische Stargast des Abends war Adel Tawil.



Nach der Gala geht das Helfen weiter



Neben der jährlichen Benefiz Gala unterstützt McDonald's Deutschland mit vielen weiteren Aktionen die Kinderhilfe Stiftung und weitere Einrichtungen. Wenige Tage nach der erfolgreichen Spendengala können alle Gäste der McDonald's Restaurants in Deutschland ebenfalls helfen. Mit Emil dem Eisbären bringt das Unternehmen ab dem 15. November 2018 einen kleinen Plüschbären in die Restaurants mit dessen Verkauf die McDonald's Kinderhilfe Stiftung unterstützt wird.



Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung



Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung finanziert sich zum überwiegenden Teil aus den Spenden der McDonald's Deutschland LLC, seiner Franchise-Nehmer und Lieferanten sowie der Gäste in den McDonald's Restaurants. Deutschlandweit betreibt die McDonald's Kinderhilfe Stiftung unter anderem 22 Ronald McDonald Häuser und sechs Oasen. Dort konnten im letzten Jahr rund 16.000 Familien ihren schwer kranken Kindern nahe sein, während diese in einer Klinik behandelt werden mussten.



