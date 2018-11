Das zwischenzeitliche Hoch in dieser Handelswoche hatte den Anschein, dass sich der Deutsche Aktienindex befreien könnte. Mit Blick auf die Wall Street war dies zwischenzeitlich realistisch, scheiterte jedoch zum Wochenausklang an den alten Belastungsfaktoren. Per Saldo kam der DAX nicht vom Fleck und verharrt weiterhin an der 11500-Punkte-Marke. ...

