Unentschlossenheit nach den Midterm-Wahlen im DAX: 11500 im Fokus

Keine Bewegung im DAX per Wochensaldo, denn die Kursmarke von 11500 Punkten beschäftigt uns weiterhin. Wir entfernten uns nur zwischenzeitlich davon und konnten damit die Erholung fortsetzen, wie in der Vorwochenanalyse angedeutet:

Führen wir dieses Chartbild fort, so verlief die darin dargestellte Gegenbewegung im Hochpunkt der Handelswoche bis 11.648 Punkt am Donnerstag (XETRA) und im Endloskontrakt (hier XTB im Bild) bis knapp 11.700 Punkte. Dies entspricht einer Bewegung von mehr als 600 Punkten beziehungsweise 5 Prozent Performance in Summe:

Die Hochs der Vorwoche konnten dabei nicht mehr erreicht werden und es blieb bei der Erholungsbox, wie im Chartbild 2 dargestellt. Daran änderte auch die Fortsetzung der Erholung in den USA nichts. Dort fiel die Korrektur viel ausgiebiger aus.

Zum Vergleich: Der Dow Jones an der Wall Street legte um einiges mehr zu und holte rund 2.000 Punkte vom Tiefpunkt Ende Oktober auf. Damit war er in dieser Handelswoche "auf einmal" nur noch wenige hundert Punkte von seinem Allzeithoch entfernt. Ein direkter Vergleich der beiden Indizes zeigt auf, dass diese Schere bereits seit mehreren Monaten besteht:

Die Performance der Handelswoche ist daher nicht als Momentaufnahme zu werten, in der unser Aktienindex DAX um 0,09 Prozent zulegte aber der Dow Jones 2,84 Prozent Zugewinn verzeichnete. Oder in Punkten nur magere 10 Gewinnpunkte im Deutschen Aktienindex auf XETRA in dieser Woche zu registrieren waren.

