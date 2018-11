Der schweizerische Pharmakonzern Novartis sieht den Nutzen seines Herzmedikaments Entresto durch eine neue Studie untermauert. Entresto habe bei ins Krankenhaus eingelieferten, stabilisierten Patienten mit Herzversagen besser abgeschnitten als der allgemein verwendete Wirkstoff Enalapril, wie Novartis am Sonntag in Basel mitteilte. Die Studiendaten seien auf einer Konferenz der US-amerikanischen Herzgesellschaft vorgestellt und im Fachpublikation The New England Journal of Medicine veröffentlicht worden.

Bei den untersuchten Patienten seien nach der Einnahme von Entresto verglichen mit dem anderen Wirkstoff die Risiken für ein Versterben oder erneutes Herzversagen deutlich gesunken.

Entresto ist in Europa und den USA in gewissen Anwendungen gegen Herzprobleme zugelassen./mis

ISIN CH0012005267

AXC0032 2018-11-11/18:43