Stuttgart (ots) - Es ist blamabel. Seit Jahren jammert die Wirtschaft, dass es zu wenig Fachkräfte gibt und sich der Mangel auf die Geschäfte auswirkt. Dabei gibt es Arbeitnehmer, die qualifiziert sind, viel Erfahrung mitbringen, auf dem Arbeitsmarkt aber nicht gefragt sind. Die Rede ist von Langzeitarbeitslosen jenseits der 50.Selbst in guten Zeiten profitiert diese Gruppe nicht vom Aufschwung. Langzeitarbeitslose müssen mit Vorurteilen kämpfen und trauen sich am Ende immer weniger zu. Ein Teufelskreis, der dazu führt, dass ihnen auch die Arbeitgeber immer weniger zutrauen. Studien belegen aber, dass viele Ältere produktiver sind als Jüngere. Man muss ihnen nur eine Chance geben.



