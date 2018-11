Spekulationen über Zukunft des Telecom-Italia-Chefs Genish gehen weiter

MAILAND/ROM - Nach einem hohen Verlust in den ersten neun Monaten des Jahres reißen die Spekulationen über die Zukunft des Chefs der Telecom Italia nicht ab. Mit Rückhalt der beiden größten Aktionäre - dem Medienkonzern Vivendi und dem aktivistischen US-Investor Elliott - hätten Verwaltungsratsmitglieder sich auf die Einberufung einer Sondersitzung in der neuen Woche geeinigt, um möglicherweise auf einen Rücktritt von Amos Genish zu drängen, wie die Zeitung Il Messaggero am Sonntag schrieb. Ein Sprecher des Telekomkonzerns dementierte derartige Absichten aber. Zudem stellte sich ein Sprecher von Vivendi hinter Genish. Bei einer Abstimmung würde Vivendi ihn unterstützen.

Novartis: Studie unterstreicht Nutzen des Herzmittels Entresto

BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis sieht den Nutzen seines Herzmedikaments Entresto durch eine neue Studie untermauert. Entresto habe bei ins Krankenhaus eingelieferten, stabilisierten Patienten mit Herzversagen besser abgeschnitten als der allgemein verwendete Wirkstoff Enalapril, wie Novartis am Sonntag in Basel mitteilte. Die Studiendaten seien auf einer Konferenz der US-amerikanischen Herzgesellschaft vorgestellt und im Fachpublikation The New England Journal of Medicine veröffentlicht worden.

ROUNDUP: Folge des Digitalbooms: Elektronikteile sind knapp

MÜNCHEN - Der allgegenwärtige Digitalboom hat für die Industrie einen unerfreulichen Nebeneffekt: In diesem Jahr sind Halbleiter und andere elektronische Bauteile so knapp wie seit langem nicht. Erstmals gab es in den vergangenen Monaten nach Angaben aus der Branche Mangel bei Allerwelts-Bauteilen wie Kondensatoren oder Widerständen. "Am stärksten betroffen waren die Autohersteller und die Automatisierungsindustrie", sagte Christoph Stoppok, Geschäftsführer des Fachverbands Electronic Components and Systems (ECEI). An diesem Dienstag beginnt in München die Electronica, mit mehr als 3000 Ausstellern die internationale Leitmesse der Branche.

ADAC kritisiert amtliches Schreiben an Diesel-Besitzer

BERLIN - Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gerät wegen eines Briefs an Besitzer älterer Diesel zu Preisnachlässen für den Kauf sauberer Wagen zunehmend in die Kritik. Der Autofahrerclub ADAC bemängelte, dies führe "bei vielen Empfängern zu erheblichen Irritationen", da für weitere Fragen nur Kontaktdaten dreier deutscher Hersteller genannt würden. Eine neutrale Beratung zur Ausgestaltung von Prämien sei damit nicht gewährleistet, heißt es in einem ADAC-Schreiben an den Vorsitzenden des Beirats beim KBA, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Neuer Verdacht bei Steinhoff-Skandal - Grüne fordern Aufklärung

HANNOVER - Die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüft eine Ausweitung ihrer Ermittlungen im Fall des von einem Bilanzskandal erschütterten Möbel- und Handelskonzerns Steinhoff . Hintergrund sind neue Hinweise auf mögliche Weiterungen aus Südafrika. "Ein eventuelles Erfordernis weiterer Ermittlungen im Wege der internationalen Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten mit Südafrika wird fortlaufend geprüft", sagte ein Behördensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte er keine weiteren Angaben machen. Im Inland wie auch dem europäischen Ausland dauerten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft an.

Rauch im Flugzeug - Boeing landet in Sibirien

IRKUTSK - Aufgrund von Rauch in der Kabine ist ein Flugzeug mit 282 Menschen an Bord außerplanmäßig in Sibirien im Osten Russlands gelandet. Die Boeing 777 sei sicher auf der Landesbahn des Flughafens von Irkutsk aufgesetzt, es sei niemand verletzt worden, berichteten russische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Behörden und den Flughafen. Die Maschine der Fluggesellschaft Air France war demnach von Paris nach Shanghai in China unterwegs. Der Pilot hatte den Berichten zufolge den Rauch an der Grenze zwischen Russland und der Mongolei bemerkt. Air France sprach laut französischen Medien von einem "stechenden Geruch und leichtem Rauch". Weshalb es dazu kam, war zunächst unklar. Techniker sollten die Maschine untersuchen.

Neue Hoffnung für Kettcar-Hersteller Kettler

ENSE-PARSIT - Neue Hoffnung für den von der Schließung bedrohten Kettcar-Hersteller Kettler: In letzter Minute ist es dem Unternehmen am Freitag gelungen, eine Zwischenfinanzierung von der Heinz-Kettler-Stiftung zu erhalten. Damit kann das Unternehmen die Suche nach potenziellen Investoren fortsetzen. "Ich würde mir wünschen, dass wir in den kommenden Wochen den neuen Gesellschafter der Kettler GmbH bekanntgeben können", sagte Kettler-Geschäftsführer Olaf Bierhoff in Ense-Parsit.

