Horst Seehofer will Medienberichten zufolge als CSU-Chef zurücktreten. Eine entsprechende Erklärung wolle der 69-Jährige im Lauf der Woche abgeben, berichteten "Bild", die Deutsche Presse-Agentur und "Süddeutsche Zeitung" am Sonntag übereinstimmend unter Berufung auf CSU-Kreise. Das habe Seehofer am Sonntag in einer Sitzung mit den...

Den vollständigen Artikel lesen ...