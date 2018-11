Belimos Entwicklung lag im 1. Halbjahr über unseren Erwartungen. Das Umsatzplus betrug 12,7%, in Lokalwährungen 10,8%. Die umsatzstärkste Region, Europa (+12,7%), entwickelte sich dynamisch. Besonders gut war die Nachfrage in der Schweiz, Deutschland, Russland, Frankreich und Polen. In Amerika und Kanada konnten Marktanteile gewonnen werden, was zu einem Plus von 7,6% führte. In der Region Asien wurde die Präsenz wie geplant überproportional ausgebaut. Dank einer Reihe neuer Infrastrukturprojekte ... (Volker Gelfarth)

