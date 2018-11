Werner Kühn hat vier Jahre die Geschicke der Caverion Deutschland geleitet. Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen neu aufgestellt. Der Geschäftsbereich Service konnte entscheidend ausgebaut werden, was sich zuletzt unter anderem in den gestiegenen Umsatzzahlen zeigte. Im Geschäftsbereich Anlagenbau sind unter seiner Führung unter anderem Maßnahmen zur Risikominimierung erfolgreich eingeführt worden, so dass die Weichen auch hier auf Wachstum stehen. Ari Lehtoranta, CEO der Caverion Group: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...