Wien (www.anleihencheck.de) - Die Verhandlungen über einen "Scheidungsvertrag" zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich laufen auf Hochtouren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut Premierministerin Theresa May befinde man sich nun "im Endspiel" und man verhandle Tag und Nacht. Beide Seiten würden eine Einigung bis morgen anstreben, um eine etwaige Vereinbarung auf einem EU-Sondergipfel noch im November absegnen zu können. Während es zwischen May und der EU offenbar "nur noch" um die Frage der inneririschen Grenze gehe, scheine sich in Mays Kabinett und Fraktion Widerstand zu formieren. Einige Minister und zahlreiche Abgeordnete wollten offenbar der sich abzeichnenden Lösung eines Verbleibs des Vereinigten Königreiches in der Zollunion auf unbestimmte Zeit nicht zustimmen. Die Verhandlungen über einen geordneten EU-Austritt des Vereinigten Königreiches könnten also im innenpolitischen Chaos auf der britischen Insel enden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...