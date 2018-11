FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HMSB XFRA SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125

SHG XFRA HK0016000132 SUN HUNG KAI PTIES

M9U XFRA CA6238581079 MOUNTAIN BOY MINERALS

YUI XFRA BMG9880B1384 YUGANG INTL HD-01

ICA XFRA AU000000ORI1 ORICA LTD.

4M4 XFRA AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD

ANB XFRA AU000000ANZ3 A.N.Z. BKG GRP

134 XFRA NGSEPLAT0008 SEPLAT PE.DE.(DI) NA-,50

XFRA DE000HSH5WG2 HSH NORDBANK MZC 21 15/25

XFRA DE000HSH4Y61 HSH NORDBANK MZC 11 15/21

XFRA DE000HSH4ZG8 HSH NORDBANK MZC 12 15/25

5TI XFRA BE0974282148 TINC COMM. VA

9RS XFRA FR0004180578 SWORD GROUP SE EO 1