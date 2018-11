11880 Solutions AG startet neues Fachportal: Redlight Guide schließt Informationslücke bei Suchanfragen DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Produkteinführung 11880 Solutions AG startet neues Fachportal: Redlight Guide schließt Informationslücke bei Suchanfragen 12.11.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Essen, 12. November 2018 - Die 11880 Solutions AG ist jetzt mit einem neuen Fachportal gestartet: Der Redlight Guide ( www.redlightguide.com) bietet Verbrauchern ab sofort eine solide und umfangreiche Informationsdatenbank in einer stark nachgefragten Branche. Gleichzeitig haben rund 5.000 gelistete Erotikbetriebe die Möglichkeit, sich ihrer Zielgruppe in einem seriösen Umfeld werblich zu präsentieren. "Die Anzahl der Suchanfragen in der ältesten Branche der Welt liegen tatsächlich direkt hinter Restaurant- und Beauty-Suchen. Um unserem Anspruch gerecht zu werden, deutschen Verbrauchern sämtliche lokale, regionale und bundesweite Brancheninformationen zur Verfügung zu stellen, war die Entwicklung des neuen, absolut seriösen Redlight Guide ein logischer Schritt", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. Mit einem speziell entwickelten Werbepaket, das wichtige Online-Tools wie beispielsweise das Management von Bewertungen oder den erfolgreichen Eintragsservice enthält, können Erotikbetriebe ihr Angebot erstmals auf einem seriösen Branchenportal vermarkten. Die Suchergebnisse und Angebote der Erotikbetriebe werden wie bei allen 11880.com-Fachportalen von themenspezifischen Inhalten flankiert, um Verbrauchern einen größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201/8099188 E-Mail: anja.meyer@11880.com 12.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744095 12.11.2018 ISIN DE0005118806 AXC0045 2018-11-12/08:00