Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 32 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die zweite Gewinnwarnung des Industriekonzerns in kurzer Zeit sei ein weiterer Dämpfer für das Vertrauen in eine Neubewertung, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Montag vorliegenden Studie. Der schwache Barmittelzufluss spreche dafür, dass die Bilanzrisiken noch nicht passe sind. Auch nach dem Großreinemachen des neuen Vorstandschefs sei Skepsis also weiter angebracht./ag/gl Datum der Analyse: 9.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-11-12/08:15

ISIN: DE0007500001