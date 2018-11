Philion SE: Tochtergesellschaft Fexcom erschließt zusätzliches Umsatzpotenzial mit neuen Partnern DGAP-News: Philion SE / Schlagwort(e): Kooperation Philion SE: Tochtergesellschaft Fexcom erschließt zusätzliches Umsatzpotenzial mit neuen Partnern 12.11.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Philion SE: Tochtergesellschaft Fexcom erschließt zusätzliches Umsatzpotenzial mit neuen Partnern Berlin, 12. November 2018: Die Fexcom GmbH, der größte unabhängige Telekommunikationsfilialist in Deutschland und eine 100%ige Tochtergesellschaft der Philion SE, treibt den Wachstumskurs voran und erschließt neues Umsatzpotenzial für ihr exklusives Handy- und Tablet-Zubehör. Dafür wurden im B2B-Bereich zwei neue Vertriebspartner gewonnen. Mit ihnen soll ein zusätzlicher Umsatz von rund drei Mio. Euro pro Jahr erzielt werden - Tendenz steigend. Dies entspricht mehr als 5% des gesamten Jahresumsatzes 2017 der Fexcom in Höhe von 52 Mio. Euro. Der erste neue Partner ist auf den Online-Handel fokussiert und wird das komplette Zubehör-Sortiment von Fexcom listen. Bei dem zweiten neuen Partner handelt es sich um ein Systemhaus mit mehr als 500 angeschlossenen Händlern in der DACH-Region. Ihnen soll künftig nicht nur Zubehör, sondern das vollständige Fexcom-Portfolio von Mobilfunkverträgen und Hardware bis zu Geräte-Finanzierungen und -Versicherungen angeboten werden. Neben dem Kerngeschäft mit Mobilfunkverträgen und passender Hardware ist das Zubehör-Angebot ein wichtiges Standbein von Fexcom, mit dem sich die Gruppe erfolgreich vom Wettbewerb absetzt. Mit mehr als 2.500 Fabrikaten aus 12 Produktkategorien bietet Fexcom eine große Auswahl an Zubehör und Accessoires für Smartphones, Tablets und PCs im Outdoor-, Sport- und Gamingbereich an. Neben dem Vertrieb in den eigenen deutschlandweit rund 167 Filialen wird dabei auch der Verkauf an Geschäftskunden und über Distributionspartner kontinuierlich ausgebaut. Terminhinweis: Philion wird am 28.11.2018 auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main präsentieren Kontakt Philion SE // www.philion.de // M: info@philion.de Investor Relations & Presse Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: ir@philion.de Über Philion SE Das Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Telekommunikationsmarkt der Philion SE rund um den Verwaltungsratsvorsitzenden René Schuster (ehemals Vorstandsvorsitzender von Telefonica Deutschland) hat ein Ziel: Über eine Buy-and-Build-Strategie soll in den kommenden Jahren ein führender netzunabhängiger Dienstleister für alle digitalen Produkte rund um den Telekommunikationsmarkt aufgebaut werden. Philion fungiert dabei als börsennotierte Holdinggesellschaft und setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omni-Channel-Strategie, um die Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu verbinden. Erster Schritt war die Übernahme der Fexcom GmbH zum Jahreswechsel 2017/18. Diese erste operative Tochtergesellschaft wurde im Jahr 1993 gegründet, betreibt inzwischen mit 450 Mitarbeitern deutschlandweit 167 Mobilfunkstores und hat im Jahr 2017 rund 52 Mio. Euro umsetzt. Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Philion SE findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 12.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Philion SE Wallstr. 15 a 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 89 20 500 85730 E-Mail: info@philion.de Internet: www.philion.de ISIN: DE000A1X3WF3 WKN: A1X3WF Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744049 12.11.2018 ISIN DE000A1X3WF3 AXC0055 2018-11-12/08:30