Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Osram von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2019 werde ein weiteres herausforderndes Jahr für den Lichttechnik-Spezialisten, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Viertquartalszahlen seien zwar etwas besser als erwartet ausgefallen, der neue Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei aber eher hinter den Schätzungen zurückgeblieben. Er passte seine Schätzungen unter anderem an eine vom Management erwartete anhaltende Margenschwäche an./tih/jha/ Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-11-12/08:32

ISIN: DE000LED4000