Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 5,30 auf 5,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gegenwind in Italien und den Schwellenländern habe 2018 in weiten Teilen die Aktie beeinflusst, nun aber dürfte der anstehende Investorentag die Aufmerksamkeit wieder stärker auf den Energiekonzern selbst lenken - und Aufwärtspotenzial für die Aktie mit sich bringen, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/la

Datum der Analyse: 12.11.2018

