Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 130 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sowohl die Autozuliefersparte als auch das Rüstungsgeschäft würden am Markt nicht genug wertgeschätzt, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte sein Kursziel an die Sektorbewertung an. Die Aktie gehöre trotz eines berücksichtigten Abschlags zu den von Berenberg beobachteten Aktien mit besonders viel Wertpotenzial./tih/jha/gl Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-11-12/08:39

ISIN: DE0007030009